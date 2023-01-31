Россиянин умер после применения полицейскими электрошокера

На Сахалине посетитель бара умер после попыток полицейских оживить его электрошокером

На Сахалине в отношении полицейских возбудили уголовное дело из-за гибели посетителя местного бара, которого они пытались привести в сознание с помощью электрошокера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Их подозревают в превышении полномочий.

40-летний мужчина отмечал в баре день рождения друга. Во время празднования он упал с табурета на пол и потерял сознание. Администрация вызвала полицию вместо скорой помощи. Прибывшие правоохранители решили оживить посетителя и трижды ударили его разрядом электрошокера. Однако этот способ не возымел должного действия, и они уехали.

Мужчина пролежал на полу в бессознательном состоянии всю ночь и лишь утром его мать увезла в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ссадины и ушибы. Он умер, не приходя в сознание.