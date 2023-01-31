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17:19, 31 января 2023Бывший СССР

Стало известно об угрозах для секс-работниц из-за конфликта на Украине

NYT: секс-работницы на Украине столкнулись с опасностями из-за военного конфликта

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

Секс-работницы на Украине столкнулись с рядом сложностей и угроз из-за военного конфликта в стране. Об этом стало известно изданию The New York Times (NYT).

По данным государственного Центра общественного здоровья Украины, индустрия секс-работниц до начала спецоперации России насчитывала в стране около 53 тысяч сотрудниц. По информации издания, секс-работницы как одна из наиболее уязвимых групп населения сталкиваются с риском бедности и принуждения. Кроме того, они подвергают риску здоровье, и одним из последствий может стать заражение ВИЧ-инфекцией.

Отмечается, что военные действия существенно сократили доходы женщин, занятых в этой сфере, а также снизили финансирование программ помощи наркозависимым и больным ВИЧ. Так, около трети таких граждан к концу лета 2022-го перестали получать помощь.

Опрошенные NYT секс-работницы рассказали, что мужчины часто не оплачивают полную стоимость их услуг, ссылаясь на сокращение заработка. По их словам, им практически перестали оставлять чаевые. Газета также пишет, что из-за конфликта у социальных работников сохраняется нехватка презервативов и чистых игл для раздачи нуждающимся гражданам.

Ранее сообщалось, что на экономическом форуме в Давосе, который прошел с 16 по 20 января, заметили высокий спрос на услуги секс-работниц: участники саммита вызывали их в свои номера и платили тысячи долларов за ночь. Источники Bild рассказали, что спрос на секс-работниц высок на каждом экономическом саммите.

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Виктория Кондратьева
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