Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:51, 31 января 2023Забота о себе

Терапевт предупредила о настоящих последствиях прогулок без шапки по морозу

Терапевт Ольга Чиркова: гуляя в мороз без шапки, можно заработать не менингит, а алопецию

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Гуляя без шапки в мороз, можно вопреки распространенным мифам заработать не менингит, а алопецию или воспаление нерва, рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. О настоящих последствиях прогулок без головного уборка в отрицательные температуры она предупредила в беседе с News.ru.

Чиркова указала, что менингит является инфекционным заболеванием. От переохлаждения же может появиться только головная боль, иногда перерастающая в мигрень.

Кроме того, по ее словам, холодный воздух провоцирует возникновение дерматита кожи головы и вредит волосяным луковицам. «Из-за этого качественно портятся волосы. Может начаться алопеция», — предостерегла Чиркова. Грозят подобные прогулки и инфекционными и воспалительными заболеваниями, продолжила она. «Холод подавляет активность иммунитета, поэтому можно заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями. Также можно застудить лицевой и тройничный нерв», — заключила врач.

Материалы по теме:
«Главное — обходиться без паники» Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем
«Главное — обходиться без паники»Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем
23 мая 2020
Противовирусные действия Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Противовирусные действияСоветы медиков о борьбе с опасными инфекциями
23 марта 2021

Ранее заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина перечислила признаки негативной реакции организма на отрицательные температуры. По ее словам, аллергию на холод можно распознать по ряду характерных симптомов, самые явные из которых — отеки и крапивница.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова
США ввели санкции против Ирана за содействие России
Официантка перепутала сок с моющим средством и отправила в больницу гостей кафе
OnlyFans снова заработал в России
Мебель от поставщиков IKEA начали продавать в OBI
В Азербайджане заявили о раскрытии иранской разведывательной сети
Раскрыта опасность бактерицидных ультрафиолетовых ламп
Центробанк назвал главные угрозы для российской экономики
15-летний российский школьник попал в реанимацию из-за энергетиков
В Госдуме высказались о необычных детских именах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.