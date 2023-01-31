Терапевт предупредила о настоящих последствиях прогулок без шапки по морозу

Терапевт Ольга Чиркова: гуляя в мороз без шапки, можно заработать не менингит, а алопецию

Гуляя без шапки в мороз, можно вопреки распространенным мифам заработать не менингит, а алопецию или воспаление нерва, рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. О настоящих последствиях прогулок без головного уборка в отрицательные температуры она предупредила в беседе с News.ru.

Чиркова указала, что менингит является инфекционным заболеванием. От переохлаждения же может появиться только головная боль, иногда перерастающая в мигрень.

Кроме того, по ее словам, холодный воздух провоцирует возникновение дерматита кожи головы и вредит волосяным луковицам. «Из-за этого качественно портятся волосы. Может начаться алопеция», — предостерегла Чиркова. Грозят подобные прогулки и инфекционными и воспалительными заболеваниями, продолжила она. «Холод подавляет активность иммунитета, поэтому можно заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями. Также можно застудить лицевой и тройничный нерв», — заключила врач.

Ранее заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина перечислила признаки негативной реакции организма на отрицательные температуры. По ее словам, аллергию на холод можно распознать по ряду характерных симптомов, самые явные из которых — отеки и крапивница.