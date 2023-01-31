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09:06, 31 января 2023Экономика

Недружественная страна начала скупать дешевый российский уголь

Argus: Россия увеличила поставки угля в Южную Корею на 24 процента в 2022 году

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россия за счет скидок нарастила поставки угля на 24 процента в Южную Корею в 2022 году (до 26,5 миллиона тонн), потеснив Австралию, которая является основным игроком на рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Argus Russian coal.

Южная Корея начала скупать дешевый российский уголь с середины 2022 года, ежемесячно ввозя около двух миллионов тонн. Между тем по итогам 2022 года импорт угля всех видов из Австралии в Южную Корею рухнул на 25 процентов по сравнению с 2021 годом.

Россия причисляет Южную Корею к недружественным странам. Тем не менее увеличение поставок стало возможным за счет дисконтов, удобных сроков поставки и выгодных ставок фрахта, отмечают эксперты. В конце декабря австралийский уголь 6000 ккал на условиях FOB стоил 409,5 доллара за тонну, российский уголь — в два раза дешевле (224 доллара за тонну).

Цены на уголь на азиатских рынках, где находятся основные потребители этого вида топлива, падают до многомесячных минимумов из-за снижения зимнего спроса и ослабления энергетического кризиса в Европе. Индонезия и Австралия лидируют по объему экспорта угля в мире. Россия занимает третье место.

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Платон Щукин
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