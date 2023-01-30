Цены на уголь в мире начали падать

Reuters: мировые цены на уголь падают до многомесячных минимумов

Цены на уголь на азиатских рынках, где находятся основные потребители этого вида топлива, падают до многомесячных минимумов из-за снижения зимнего спроса и ослабления энергетического кризиса в Европе. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет Reuters.

Один из основных экспортных австралийских сортов, который закупается в основном индийскими коммунальными предприятиями, подешевел до минимума за год — около 130 долларов за тонну. Сорт, который чаще всего берут Япония и Южная Корея, упал до уровня апреля прошлого года, впервые с того момента опустившись ниже 300 долларов. Низкокачественный индонезийский уголь также опустился до 80 долларов за тонну, что стало минимумом с начала сентября прошлого года. Этот сорт закупают китайские коммунальные предприятия, а также индийские электростанции.

Индонезия и Австралия лидируют по объему экспорта угля в мире. Россия занимает третье место, причем в текущих условиях, после введения эмбарго Евросоюза, конкурирует с ними на основных рынках, то есть в Китае и Индии. Как отмечает агентство, на фоне общей ценовой динамики российский уголь также теряет в стоимости.

Спрос на топливо в Индии и Китае также несколько снижается, в результате чего аналитики делают выводы, что текущая динамика связана скорее со снижением неопределенности, возникшей в 2022 году на фоне начала боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что китайские власти спустя два года сняли запрет на поставки австралийского угля, введенный из-за позиции Канберры по поводу происхождения коронавируса, который вызывает COVID-19. До этого момента Австралия являлась крупнейшим поставщиком этого вида топлива в Китай.

По итогам 2022 года экспорт российского угля сократился на семь процентов. В первую очередь такая тенденция сложилась из-за логистических проблем. Перегрузка Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали) не позволила вывезти ожидавшийся объем в порта Дальнего Востока. В свою очередь поставки в Китай и Индию через порты на северо-западе страны значительно дороже, что угрожает рентабельности.