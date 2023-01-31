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15:36, 31 января 2023Мир

Танкер «Кама» спас француза и его собаку в Атлантическом океане

Отряд боевых кораблей Северного флота спас француза с яхты, потерпевшей бедствие

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Во время дальнего похода в центральной части Атлантического океана боевые корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спасли гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие. Об этом Минобороны России сообщило журналистам.

Экипаж среднего танкера «Кама» принял аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты, пояснили в ведомстве. На яхте высадилась досмотровая группа, которая подняла на борт танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Гражданин Франции по имени Лукас Монтеу совершал одиночное плавание в Атлантике, но во время шторма рулевое устройство на его яхте вышло из строя.

После того, как француз не сумел справиться с неполадками, он подал сигнал действия. На борту танкера «Кама» спасенному оказали первую медицинскую помощь. Он будет доставлен в ближайший порт.

В начале января президент России Владимир Путин связал фрегат «Адмирал Горшков» с национальными интересами страны и отдал приказ отправить корабль на боевую службу.

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Виктория Кондратьева
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