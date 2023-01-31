В США отказались видеть признаки нецелевого использования Украиной помощи

США продолжат сотрудничать с Всемирным банком в отслеживании выделяемых Украине средств

Представитель Министерства финансов США Меган Аппер заявила, что ведомство продолжит тесное сотрудничество с Всемирным банком для контроля средств, которые Вашингтон направляет Украине. Аппер цитирует агентство Reuters.

На фоне увольнений украинских чиновников политик отметила, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что выделенные Вашингтоном деньги используются не по назначению. «Мы приветствуем предпринимаемые усилия украинских властей по сотрудничеству с нами для обеспечения соответствующих гарантий, чтобы помощь США доходила до тех, кому она предназначена», — сказала она.

25 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил, что у Соединенных Штатов нет свидетельств того, что предоставляемая Киеву помощь когда-либо использовалась неверно.