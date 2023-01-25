США заявили об отсутствии свидетельств попадания помощи для Киева «не в те руки»

Джон Кирби: у Белого дома нет свидетельств попадания помощи для Украины «не в те руки»

У Соединенных Штатов нет свидетельств тому, что предоставляемая Киеву помощь когда-либо использовалась неверно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели доказательств тому, что что-либо из отправленного нами Украине попадало не в те руки или использовалось неверно», — сказал он.

Европейский союз (ЕС), поставивший Украине вооружений как минимум на восемь миллиардов евро, также не раз обращал внимание на проблему оружейной контрабанды. О возможности ее проникновения в западные страны еще весной открыто предупреждала председатель Европола Катрин де Болль.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. По словам американского лидера, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». Также Байден отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.