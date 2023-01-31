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13:22, 31 января 2023Интернет и СМИ

Соловьев заявил о трусливом побеге Стрелкова из Славянска

Журналист Соловьев обвинил Стрелкова в трусливом побеге из Славянска
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Журналист Владимир Соловьев в эфире своей передачи «Полный контакт» в ходе беседы с военным экспертом Андреем Клинцевичем резко раскритиковал бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Видео с соответствующими обвинениями доступно на RuTube.

Соловьев назвал Стрелкова голодранцем, «который не способен ни собственную жопу найти при дневном освещении, ни линию боевого соприкосновения». По мнению журналиста, если бы бывший министр «трусливо не бежал из Славянска», тогда не пришлось бы так тяжело возвращаться.

В 2019 году Стрелков вспоминал, что ополчению ДНР весной и в начале лета 2014 года остро не хватало боеприпасов. «Если бы у меня были те ресурсы, которые появились позже, или хотя бы доступ к этим ресурсам, то и Славянск, и Краматорск не были бы сданы», — сказал он.

По словам Стрелкова, к концу осады Славянска в июле 2014-го гарнизон армии ДНР в городе насчитывал до 1,2 тысячи вооруженных бойцов, а также имел девять минометов, две боевые машины десанта, две боевые машины пехоты, две 120-миллиметровые самоходки «Нона», трофейный бронетранспортер и только один полностью исправный танк. В то же время украинская армия выставляла на каждый блокпост по 3-4 танка и имела большое преимущество в артиллерии, до позиций которой не доставало никакое оружие ополчения, сообщал он.

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Варвара Кошечкина
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