Женщина наняла стриптизеров на совершеннолетие дочери

The Sun: в Великобритании женщина наняла трех стриптизеров на день рождения дочери

В Великобритании модель Карла Беллуччи наняла стриптизеров на совершеннолетие дочери Таниши. Об этом сообщает The Sun.

Карла решила, что день рождения Таниши — лучший повод устроить грандиозную вечеринку. На ее организацию она потратила большую часть своих сбережений. «Вместо скромного просекко за пять фунтов стерлингов (430 рублей) я хочу, чтобы Таниша впервые попробовала шампанское из бутылки Dom Perignon за 200 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей). И я хочу убедиться, что она сделает это со вкусом», — говорит женщина.

Помимо этого, Карла задумала пригласить на празднование трех стриптизеров, которые будут подавать напитки. По словам модели, многие местные жители были бы в ужасе от такой идеи. «Но стриптизеры будут прикрыты небольшими фартуками. И я не монстр, поэтому не позволю несовершеннолетним гостям прикасаться к шампанскому», — уверяет Карла.

На вечеринке Таниши также будут фокусник, диджей и стена с пончиками для фотосессий. «Мне приходится немного экономить из-за растущих счетов, поэтому я стараюсь, чтобы общая стоимость праздника не превышала 10 тысяч фунтов стерлингов (861 тысяча рублей)», — рассказывает женщина.

В качестве подарка от матери Таниша получила поездку в Париж. Карла отметила, что после путешествия ее сбережения могут закончиться, однако она не пожалеет о тратах.

После поездки дочь планирует возместить все потраченные деньги. Таниша собирается зарабатывать на продаже откровенного контента на платформе OnlyFans. Карла, имеющая опыт в этой индустрии, будет помогать дочери развиваться и станет ее менеджером. «В отличие от других мам и дочерей, у нас с Танишей очень доверительные отношения, и любыми проблемами она делится со мной. Мы — команда мечты, и вместе мы сорвем куш», — утверджает она.

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