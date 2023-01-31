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08:14, 31 января 2023Интернет и СМИ

Девушка отказалась оплачивать важную операцию матери из-за ее давнего поступка

Девушка отказалась оплачивать операцию матери из-за того, что та бросила ее в детстве

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как отказалась оплачивать важную операцию матери из-за ее давнего поступка. Она рассказала, что мать бросила ее в раннем детстве и создала новую семью, а затем спустя годы вернулась с просьбой о финансовой помощи.

Автор поста написала, что потеряла отца, когда ей было пять лет, а спустя несколько месяцев ее мать вышла замуж за другого мужчину по имени Джон, у которого было два сына. «Он не хотел дочек, и поэтому моя мать бросила меня на тетю и забрала в новую семью только моего брата», — вспомнила героиня истории. По ее словам, Джон всегда баловал ее мать и брата, но ей они не звонили даже в Рождество.

«Моя тетя была бесплодна и они с дядей воспитали меня как родную дочь, а моя мать навещала меня раз в месяц», — пожаловалась девушка. Она рассказала, что в средней школе много работала, чтобы накопить на колледж. «Тетя также помогла мне финансово», — добавила она. Позже рассказчица получила образование в сфере информации. Через некоторое время она устроилась в крупную компанию и заработала крупную сумму денег.

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«Я помогла дяде и тете отремонтировать их дом и периодически поддерживаю их финансово», — отметила рассказчица. Сейчас девушка живет в дорогой квартире, много путешествует и рассказывает об этом в соцсетях. «Недавно меня нашла мать и попросила о встрече, чтобы переоценить наши отношения. Она предложила снова стать матерью и дочерью», — написала она. Девушка согласилась, так как всегда хотела теплых отношений с родной матерью.

«На встрече мы говорили о жизни, а когда я спросила, как у нее дела, она начала жаловаться на проблемы со здоровьем. Она развелась с мужем, а мой брат не хочет ее содержать», — рассказала героиня истории. Через некоторое время женщина спросила дочь, может ли та оплатить операцию на сердце, в которой она нуждается. «Операция была довольно дорогой. Я сказала ей, что не буду платить», — добавила автор.

В ответ женщина публично накричала на девушку и назвала ее ужасной дочерью, которая позволяет умереть матери, хотя может помочь ей.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора не давать матери денег на операцию. «Тот факт, что она бросила одного из своих детей, показывает, что у нее нет сердца», «У вашей матери есть сердце? Странно, ведь она столько лет показывала его отсутствие», — написали комментаторы. Многие также отметили, женщине нужна не дочь, а только ее деньги.

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Олег Давыдов
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