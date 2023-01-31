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12:58, 31 января 2023Силовые структуры

Нового замглавы администрации российского города ранили из огнестрельного оружия

Замглавы Таганрога Егор Долматов получил огнестрельное ранение возле своего дома
Егор Долматов

Егор Долматов. Фото: Telegram-канал Don Mash

В Таганроге новый заместитель главы городской администрации получил огнестрельное ранение. Об этом во вторник, 31 января, в Telegram-канале сообщает Don Mash.

По данным издания, речь идет о Егоре Долматове, которого ранили в руку из оружия возле его дома. Водитель, заметивший нападение, быстро доставил пострадавшего в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Полиция ведет розыск подозреваемого в нападении. По данным издания, им мог оказаться один из бывших чиновников администрации.

19 января сообщалось, что в Ивановской области задержан брат киллера, застрелившего российского чиновника.

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Владимир Седов
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