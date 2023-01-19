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19:57, 19 января 2023Силовые структуры

Задержан брат застрелившего российского чиновника киллера

СКР: задержан пособник предполагаемого убийцы 32-летнего мужчины, застреленного в Иваново

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ивановской области следователи задержали 22-летнего брата предполагаемого убийцы, застрелившего 32-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Мужчину подозревают в пособничестве преступлению. По данным следствия, он вместе с братом 27-летним Хачатуром Тарханяном 18 января приехали к жителю Иваново. Он был чиновником в департаменте дорожного хозяйства, сообщал ранее источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

СКР предоставил «Ленте.ру» видео с задержанным пособником киллера.

На кадрах следователь сообщает мужчине и его адвокату о выдвинутых против него подозрений.

По версии следствия, Тарханян приехал на встречу с чиновником, чтобы решить имевшийся между ними конфликт, однако в ходе разговора он выстрелил в оппонента. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался, а братья скрылись.

В настоящее время Тарханян объявлен в розыск. Он может передвигаться на автомобиле Hyundai Solaris.

Ранее 19 января сообщалось, что 32-летний погибший работал чиновником в департаменте дорожного хозяйства. С места убийства изъяты три гильзы. Назначены судебно-медицинская, генетическая и баллистическая экспертизы.

Киллер подкараулил жертву у магазина и выстрелил несколько раз из пистолета Макарова, когда тот вышел на улицу.

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Любовь Ширижик
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