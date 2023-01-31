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11:23, 31 января 2023Путешествия

Россиянин оформил карту Visa в Турции и описал опыт фразой «за тебя делают все»

TourDom: россиянин оформил банковскую карту Visa в Турции через агента и поделился опытом

Фото: CardMapr.nl / Unsplash

Российский турист оформил банковскую карту в Турции с помощью агента и описал опыт фразой «за тебя все делают». Своей историей он поделился с порталом TourDom.

Россиянин сообщил, что сначала пытался открыть карту Visa в одном из банков популярной курортной страны самостоятельно. «Походив по нескольким офисам Ziraat Bank, узнал, что они просят сразу же внести депозит от 20 до 50 тысяч лир, в зависимости от конкретного отделения банка, — пояснил он. — В VakıfBank просили 3,6 тысячи лир только за создание карты».

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Путешественник подчеркнул, что процесс оформления пластика осложнял тот факт, что у него не было турецкого вида на жительства. Более того, мужчина не хотел вносить депозит за карту. «У меня не было свободного времени и желания кататься по отделениям, чтобы искать более выгодные варианты, — добавил он. — Пришлось обратиться к посреднику».

По словам туриста, ему предложили открыть карту без создания вклада в офисе Ziraat Bank в Анталье. Он заплатил 3,5 тысячи лир за помощь агента, еще 350 лир ушло на комиссию банка. «В услуги входило: путь от их офиса до банковского отделения и обратно, помощь при оформлении карты и создание аккаунта в приложении, — рассказал он. — В общем, за тебя делают почти все».

Мужчина отметил, что для выпуска карты из документов ему понадобились только турецкий ИНН и загранпаспорт. «Оказалось, что через помощников реально сделать быстрее, — заявил он. — Не пришлось даже вспоминать свой словарный запас на английском или использовать переводчик в телефоне».

Ранее в декабре в России анонсировали скорое появление «карты туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что въезжающие в страну иностранцы смогут быстро активировать карту и пользоваться ей для платежей, не входя при этом в конфликт с международным законодательством.

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Фариза Бацазова
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