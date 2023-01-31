Австралийский телеканал прервал эфир из-за спора об Украине

Телеканал Sky News Австралия прервал эфир из-за усомнившейся в победе ВСУ политика Сторер

Ведущие телеканала Sky News Australia прервали эфир во время обсуждения конфликта на Украине с национальным директором лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер, усомнившейся в успехах украинской армии.

«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки», — заявила политик. Она добавила, что если бы не вмешательство Вашингтона, то конфликт был бы уже завершен.

Телеведущие не поддержали позицию Сторер, начав иронизировать, однако, несмотря на это, женщина продолжила возмущаться и критиковать власти Украины. Она подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский является «пешкой в игре больших политиков». «Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт», — добавила политик. После этого журналисты решили взять перерыв.

Ранее французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал обращение Зеленского к Парижу с просьбой как можно скорее предоставить Киеву танки Leclerc «позорным маскарадом». Он возмутился заявлением украинского президента, который призвал Францию ускориться в вопросе передачи техники.