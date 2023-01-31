Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:32, 31 января 2023Интернет и СМИ

Австралийский телеканал прервал эфир из-за спора об Украине

Телеканал Sky News Австралия прервал эфир из-за усомнившейся в победе ВСУ политика Сторер

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Ведущие телеканала Sky News Australia прервали эфир во время обсуждения конфликта на Украине с национальным директором лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер, усомнившейся в успехах украинской армии.

«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки», — заявила политик. Она добавила, что если бы не вмешательство Вашингтона, то конфликт был бы уже завершен.

Телеведущие не поддержали позицию Сторер, начав иронизировать, однако, несмотря на это, женщина продолжила возмущаться и критиковать власти Украины. Она подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский является «пешкой в игре больших политиков». «Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт», — добавила политик. После этого журналисты решили взять перерыв.

Ранее французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал обращение Зеленского к Парижу с просьбой как можно скорее предоставить Киеву танки Leclerc «позорным маскарадом». Он возмутился заявлением украинского президента, который призвал Францию ускориться в вопросе передачи техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Human Rights Watch обвинила Украину в использовании запрещенных мин
Белгородская область подверглась обстрелам два раза за полтора часа
Прохор Шаляпин в образе русалки восхитил поклонниц
Австралийский телеканал прервал эфир из-за спора об Украине
Мужчина купил дом и случайно стал обладателем 80 морских свинок
Саакашвили заявил об отсутствии планов заниматься политикой в Грузии
Упрощенные требования к сертификации автомобилей продлили
Греция отказалась поставлять танки Украине
Девушка пожаловалась на ревность бойфренда из-за ее секса с другим
Жена самого титулованного футболиста мира подала на развод
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.