Раскрыта опасность бактерицидных ультрафиолетовых ламп

Environmental Science & Technology Letters: УФ-лампы снижают качество воздуха

Использование бактерицидных ультрафиолетовых ламп для дезинфекции внутренних помещений, которые стали особо популярными во время пандемии COVID-19, может быть связано со снижением качества воздуха. Потенциальную опасность устройств раскрыли ученые Хельсинкского университета, которые опубликовали статью в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Исследователи провели эксперименты с устройством ультрафиолетового (УФ) бактерицидного облучения мощностью два киловатта, используемым в больницах, в лаборатории, где с помощью спектрометра и другого оборудования измерили концентрации, размер и химический состав газов и мелких частиц. Оказалось, что УФ-излучение с длиной волны 254 нанометра значительно увеличило концентрацию потенциально вредных веществ, а также частиц размером 2,5 нанометра в воздухе внутри помещения.

Известно, что солнечное ультрафиолетовое излучение способствует протеканию большинства химических реакций в атмосфере, включая образование сильных окислителей, таких как озон и гидроксильный радикал ОН. Высокие концентрации этих веществ связаны с некоторыми заболеваниями, включая респираторные. Показано, что хотя уровень как частиц, так и газов снижается, например, за счет вентиляции, после выключения УФ-ламп концентрации потенциально вредных побочных продуктов возвращаются к исходным уровням только через 30-40 минут.

Влияние различных устройств на качество воздуха зависит как минимум от интенсивности, продолжительности и длины волны УФ-излучения, излучаемого лампой, а также от размера, вентиляции и качества воздуха в помещении, подлежащем дезинфекции.