Военкор сравнил число украинских и российских депутатов на фронте

Военкор Коц заявил, что российских депутатов на фронте больше, чем украинских

На Украине на фронт отправились лишь два депутата из 423 членов парламента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, ссылаясь на заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Журналист при этом отметил, что украинские депутаты посещают заседания Верховной Рады и комитеты. Он также обратил внимание, что Стефанчук не смог назвать случаи, когда кто-то из детей парламентариев отправился в зону боевых действий.

«У нас все-таки депутатов на фронте побольше. И не только Госдумы», — сравнил Коц и напомнил, что накануне в зону спецоперации из Новосибирска отправился вице-спикер регионального законодательного собрания, подполковник спецназа ГРУ Андрей Панферов. Военкор также сообщил, что в составе добровольческого батальона находится сын Панферова.

Ранее, 12 января, сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Хубезов демобилизовался и покинул зону проведения СВО. Отмечалось, что он — один из четырех депутатов, которые первыми отправились в военкоматы после объявления частичной мобилизации. Помимо Хубезова, заключить контракт пожелали зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.