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22:35, 31 января 2023Экономика

В США увидели возвращение внешней торговли России к досанкционному уровню

New York Times увидела возвращение внешней торговли России к досанкционному уровню

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Внешняя торговля России вернулась к показателям до февраля 2022 года. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада. Поясняется, что некоторым странам было трудно снизить свою зависимость от российских энергоресурсов и других основных товаров. Кроме того, было подсчитано, что менее девяти процентов компаний, базирующихся в Европейском союзе и странах «Большой семерки», продали одну из своих российских дочерних компаний.

Еще одним фактором устойчивости газета назвала Центральный банк (ЦБ) России, который сумел удержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках.

Ранее 31 января Международный валютный фонд заявил, что ожидает рост российской экономики. Прогнозы фонда относительно спада в 2022 году на 3,4 процента не оправдались, достигнув, по его оценкам, всего 2,2 процента. При этом отмечается, что в нынешнем году ожидается «умеренно позитивный рост» на 0,3 процента ВВП, а в 2024 году — на 2,1 процента.

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Марина Совина
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