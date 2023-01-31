Очевидцы сообщили о взрывах в небе над приграничным российским регионом

Жители Белгородской области сообщили о взрывах над регионом и сняли их на видео

Жители приграничной Белгородской области сообщили о взрывах над регионом и сняли их на видео. Кадры очевидцев публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».

На видео в небе над российским регионом видны следы дыма. Кроме того, слышны отдаленные звуки хлопков. Автор кадров предполагает, что звуки взрывов доносятся из района Шебекино, регулярно обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар из минометов по гражданским объектам села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате обстрела были повреждены домовладения, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и здание местного магазина.