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11:48, 31 января 2023Бывший СССР

Состояние украинской армии до Минских соглашений оценили

Полковник Литовкин заявил о восстановлении украинской армии после Минских соглашений

Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

До Минских соглашений армия Украины находилась в запущенном состоянии и не была готова к реальным столкновениям. Соглашения позволили ей восстановиться, получить необходимую помощь и поддержку Запада. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Конечно, до Минских соглашений армия Украины находилась в запущенном состоянии и была просто не готова воевать, она понесла большие потери от ополченцев Донбасса. Поэтому в итоге соглашения оказались подарком судьбы, позволившим сделать передышку, получить консультации западных стран, боевую технику, инструкторов», — сказал Литовкин.

По его словам, ход конфликта на Украине свидетельствует о том, что годы передышки не прошли впустую и стране удалось укрепить свою обороноспособность.

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«Мы видим также и мощнейшие инженерные сооружения, которые стоят на территории ЛНР и ДНР, в Запорожье, вдоль всего Днепра. Так что украинская армия, действительно, здорово подготовилась. Факты свидетельствуют о том, что сегодня она является одной из сильнейших в Европе», — считает полковник.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили провести ряд реформ и укрепить армию. Об этом он рассказал в документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West), опубликованном на сайте «Би-би-си».

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Наталия Белова
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