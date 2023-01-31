Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ от ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ нужно отодвинуть от конституционных границ региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нужно отодвинуть от конституционных границ Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин, которого цитирует ТАСС.

«Мы должны будем отодвигать противника и от конституционных границ Донецкой народной республики, чтобы он физически не мог [до региона] доставать тем вооружением, которое у него будет на тот момент», — сказал врио главы ДНР. Пушилин подчеркнул, что есть конституционные границы ДНР, в рамках которых регион вошел в состав России, однако стоит учитывать угрозу, которую несет Украина «своим вероломством».

Ранее российские силы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства в ДНР. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на донецком направлении также удалось ликвидировать до 50 бойцов ВСУ. Кроме того, военные России уничтожили американскую артиллерийскую систему М-777 и гаубицу «Мста-Б».