Мужчина проехал весь мир ради встречи с возлюбленной и разбился на мотоцикле

The MIrror: мужчина прилетел к возлюбленной через весь мир и разбился на мотоцикле

Житель Стокгольма проехал весь мир, чтобы впервые увидеться со своей возлюбленной, но разбился на мотоцикле через пять дней после встречи. Об этом сообщает The Mirror.

50-летний Стефан Маттиас влюбился в 27-летнюю Вирануш Бутхинконг из Таиланда. Пара познакомилась в соцсетях около двух лет назад и начала регулярно переписываться. Через какое-то время они стали ежедневно созваниваться. Швед обещал возлюбленной привезти ее в Европу и обеспечить ей лучшую жизнь.

Мужчина взял отпуск на работе и прилетел в Таиланд, где добрался до дома женщины в провинции Ройет. Пара решила жить вместе и планировала вместе улететь в Швецию с благословения родственников Бутхинконг.

Через пять дней с момента приезда в Таиланд Маттиас решил покататься на мотоцикле, который принадлежал семье его возлюбленной. Он поехал осматривать окрестности, но не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина получил глубокий порез на правой ноге и черепно-мозговые травмы, сломал шею, в результате чего погиб на месте.

Опечаленная Бутхинконг расплакалась над его телом. «Мое сердце разбито. Мой возлюбленный провел здесь всего пять дней», — сказала она. Женщина подчеркнула, что он был богат и собирался позаботиться о ней. «Теперь у меня нет ничего», — посетовала она.

«Я просила его ездить осторожно. Не могу поверить, что он так быстро погиб. Я в шоке», — заявила тайка.

Полицейские и врачи скорой помощи поспешили на место происшествия. «Мы подозреваем, что Маттиас плохо знал дорогу и ехал слишком быстро», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Кении погибла во время свидания на глазах своего возлюбленного. Позируя для фотографии около живописного водопада, 31-летняя женщина поскользнулась, упала в воду и утонула.