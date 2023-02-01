Бывший бухгалтер отдела полиции украла у МВД 16 миллионов рублей

В Якутии бывшему бухгалтеру отдела полиции дали 4 года колонии за хищение 16 млн рублей

В Республике Саха (Якутия) бывший бухгалтер отдела полиции получила четыре года колонии общего режима за мошенничество в крупном размере. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с января 2017 года по август 2021-го сотрудница использовала свое служебное положение и похитила денежные средства с лицевого счета отдела полиции по Булунскому району. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, осужденная смогла вывести из кассы отделения МВД 16 миллионов рублей.

Несмотря на вынесенный срок, бывший бухгалтер временно остается на свободе: на основании части 1 статьи 82 УК РФ ей предоставлена отсрочка от отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком 14-летнего возраста.

28 января сообщалось, что в Курганской области экс-бухгалтеру районного отдала МВД дали два года за хищение 35 миллионов рублей. Осужденная входила в преступную группу, во главе которой стоял замначальника УМВД России по Курганской области.