Ценам на бензин пообещали скорый рост из-за слабеющего рубля и нефтяного эмбарго

Аналитики пообещали, что цены на бензин в скором времени могут вырасти из-за нефтяного эмбарго и слабеющего рубля. Об этом сообщает портал News.ru.

Эксперты указали, что в отличие от европейских стран в России стоимость топлива пока практически не изменилась, но это временно. По их оценкам, в этом году стоимость бензина может вырасти на 5-11 процентов, то есть выше уровня прогнозируемой инфляции. По доступности бензина Россия сейчас находится на 17 месте: на среднемесячную зарплату россияне могут приобрести 1058 литров.

Однако в текущем году на рынке будет действовать ряд факторов, которые могут привести к росту цен на топливо. Как рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, речь идет в том числе об увеличении акциза на мотороное топливо на 4 процента. «К значительному росту розничных цен это не приведет, но несколько снизит маржу производителей. Во-вторых, с 2023 года повышен и налог на добычу полезных ископаемых — основной налог для нефтегазового сектора. Это увеличивает фискальную нагрузку на бизнес и снижает прибыль», — прокомментировал он. Плюс к этому добавляются и сторонние факторы — потолок цен на российскую нефть и запрет на импорт нефтепродуктов из России.

Эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступит в силу 5 февраля. На этом фоне стоимость бензина в России упала до многолетних минимумов из-за риска снижения спроса. В свою очередь, Европа уже ищет замену российским поставкам, и одной из альтернатив может стать импорт дизельного топлива из Индии.