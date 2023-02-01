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16:38, 1 февраля 2023Россия

В РГГУ отреагировали на защиту студентом написанного нейросетью диплома

РГГУ призвал ограничить ChatGPT после защиты студентом написанного нейросетью диплома

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

После истории со студентом, защитившим дипломную работу, написанную нейросетью ChatGPT, в РГГУ заявили, что считают целесообразным ограничить доступ к этой платформе в образовательных учреждениях. Об этом представитель вуза сообщил «Ленте.ру». В институте также подчеркнули, что выполнять задания студенты должны только самостоятельно.

«Информация об использовании нейронных сетей, в том числе ChatGPT для написания научных и творческих работ, уже активно обсуждается в научном сообществе разных стран, — сказали в РГГУ. — Если десятилетия назад главной проблемой для вузов был плагиат и недобросовестные заимствования и эта проблема была успешно решена, то сейчас образовательное сообщество оказалось перед лицом нового вызова, связанного с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельности».

В пресс-службе заявили, что российские и зарубежные эксперты уже высказывают опасения по поводу возникшей проблемы.

Возникшая ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ: курсовых работ, эссе, рефератов, ВКР, а также увеличения количества оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчетов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно

пресс-служба РГГУ

В РГГУ заключили, что из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях.

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Выпускник РГГУ защитил написанный нейросетью ChatGPT диплом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter и подтвердил в комментарии изданию Baza.

Согласно рассказу москвича, представившегося Александром, он решил воспользоваться нейросетью, чтобы совместить приятное с полезным — избавиться от научной работы и протестировать возможности новой нейросети.

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Наталия Белова
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