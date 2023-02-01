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12:09, 1 февраля 2023Мир

Китай посоветовал НАТО задуматься о своем поведении

Китай призвал НАТО перестать провоцировать противостояние в Азии

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

НАТО постоянно выходит за рамки своих традиционных зон обороны и продолжает укреплять военные контакты и связи в сфере безопасности со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), раздувая китайскую угрозу. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

Дипломат посоветовала альянсу задуматься о своем поведении и перестать провоцировать противостояние в Азии. «НАТО следует серьезно задуматься о том, какую роль она сыграла в поддержании европейской безопасности. Я хочу подчеркнуть, что Азиатско-Тихоокеанский регион – это не поле для геополитической борьбы, здесь не приветствуется менталитет холодной войны и блоковое противостояние», — указала она.

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Мао также прокомментировала совместное заявление японского премьера Фумио Кисиды и генсека НАТО Йенса Столтенберга, выразивших озабоченность растущим военным сотрудничеством Москвы и Пекина. Она призвала Токио извлечь уроки из истории, придерживаться мирного пути развития и воздерживаться от действий, которые подрывают взаимное доверие между странами региона.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу нужно больше друзей из-за растущего сотрудничества Китая и России. По его мнению, сближение Пекина и Москвы представляет угрозу для Азии и Европы. «Тот факт, что Россия и Китай сближаются, а значительные инвестиции Китая и новые передовые военные возможности только подчеркивают, что Китай представляет угрозу, представляет собой проблему и для союзников по НАТО», — сказал генсек.

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Анжелика Бережная
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