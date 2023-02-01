В Белгороде задумали применять голосовое оповещение жителей при ЧС

Власти Белгорода запланировали применять голосовое оповещение жителей при возникновении ЧС

Власти Белгорода совместно с МЧС и Минобороны задумали проработать и начать применять алгоритмы голосового оповещения жителей при возникновении ЧС. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил мэр российского города Валентин Демидов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Алгоритмы, которые мы предложили, это оповещение звуковое. Мы готовы довести через SMS информацию до ответственных за открытие каждого помещения, быстро довести эту информацию через службы ЕДДС», — сказал градоначальник.

Он уточнил, что граждане должны быть проинформированы путем звукового и голосового оповещения. Вся система должна работать в комплексе.

В свою очередь заместитель главы городской администрации по безопасности Геннадий Цонев сообщил, что в Белгороде на данный момент имеется 49 оконечных устройств оповещения граждан, а охват населения составляет 100 процентов.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Белгородскую область. Так 19 января ВСУ атаковали Белгородскую область четыре раза за сутки. Утром был нанесен удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа, где был разрушен дом в хуторе Балки. Позже стало известно об атаке на село Долгое в Валуйском городском округе.

30 января губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска обстреляли Белгородскую область два раза за день. В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд упал на территорию промышленного предприятия. В поселке Первомайский было повреждено остекление частного домовладения.