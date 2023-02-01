Вскрылись причины потери Грецией и Кипром более 80 процентов россиян

Вице-президент АТОР Мкртчян: Кипр и Греция потеряли более 80 процентов туристов из России

Россиянам стало сложнее добираться в Грецию, а Кипр потерял в их глазах два главных фактора привлекательности — безвизовость и относительную дешевизну. Причины снижения турпотока из России более чем на 80 процентов «Известиям» раскрыл вице-президент Альянса турагентств России (АТОР) Алексан Мкртчян.

Эксперт сообщил, что в действительности Кипр потерял не 80, а более 90 процентов российских путешественников. Также, по его словам, страна всегда воспринималась как некий недорогой продукт, альтернатива Турции. «А теперь Кипр стал по цене дороже Франции или приблизился к ней, потому что перевозка теперь мегасложная, через третьи страны», — пояснил Мкртчян.

Комментируя информацию о сокращении турпотока россиян в Грецию, специалист напомнил, что этот показатель упал на 83 процента. Мкртчян подчеркнул, что в Грецию исчезла перевозка, а билеты в страну из Москвы стали дороже. «Если вы возьмете билет Стамбул — Афины, то в Афинах никаких пляжей нет, то есть надо из Афин брать еще один рейс», — резюмировал он.

Ранее в январе специалисты АТОР назвали Грецию и Кипр самыми пострадавшими из-за оттока российских туристов государствами Европы. В 2022 году обе страны потеряли до 90 процентов отечественных туристов.

