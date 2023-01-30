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17:05, 30 января 2023Путешествия

Названы самые пострадавшие из-за оттока российских туристов страны Европы

АТОР: Греция и Кипр в 2022 году потеряли до 90 процентов российских туристов

Фото: Unsplash

Самыми пострадавшими из-за оттока россиян странами Восточного Средиземноморья названы Греция и Кипр — обе страны в 2022 году потеряли до 90 процентов отечественных туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в Грецию в 2022 году приехали около 40 тысяч путешественников из России, что на 83 и 94,8 процента меньше, чем в 2021 и 2019 годах соответственно. В 2022 году лидерами по прибытиям в Грецию стали Великобритания (3,8 миллиона человек), Германия (3,6 миллиона) и Франция (1,5 миллиона). 

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Согласно статистике Погранслужбы ФСБ РФ, на Кипр в 2022 году прибыли 45,3 тысячи российских туристов. В 2021 и 2019 годах популярную страну Европы посетили на 91,3 и 94,2 процента больше, чем в 2022-м. Лидерами по турпотоку на Кипр в 2022 году стали Великобритания (1,2 миллиона отдыхающих), Израиль (277 тысяч), Германия (192 тысячи).

Ранее отечественным путешественникам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в одну страну — Хорватию. Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт объяснила, что статистики по визам в эту страну пока нет, поэтому сложно спрогнозировать, какие решения будут принимать в консульствах.

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Валентина Процкова
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