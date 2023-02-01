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08:08, 1 февраля 2023Россия

Депутат Госдумы назвал способ остановить экспансию США

Шеремет: сплочение здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что сплочение «здравомыслящих стран» вокруг России позволит остановить экспансию США. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Парламентарий заявил, что справедливая политика поставит точку в диктате Соединенных Штатов и желании вершить судьбы целых стран и народов. «Пора образумить и вернуть в общечеловеческие рамки воинствующего американского президента», — сказал Шеремет.

По словам депутата, сегодня все понимают, что любая террористическая атака на суверенное государство в мире не обходится без США и их сателлитов. В качестве примера он назвал недавние удары по территории Ирана. «Терроризм для властей США стал нормой и смыслом жизни», — считает он.

Ранее стало известно, что Минобороны России подозревает, что США ведут «военно-биологическую экспансию» со времен Корейской войны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Екатерина Подвигина
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