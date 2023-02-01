Депутат Госдумы назвал способ остановить экспансию США

Шеремет: сплочение здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что сплочение «здравомыслящих стран» вокруг России позволит остановить экспансию США. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Парламентарий заявил, что справедливая политика поставит точку в диктате Соединенных Штатов и желании вершить судьбы целых стран и народов. «Пора образумить и вернуть в общечеловеческие рамки воинствующего американского президента», — сказал Шеремет.

По словам депутата, сегодня все понимают, что любая террористическая атака на суверенное государство в мире не обходится без США и их сателлитов. В качестве примера он назвал недавние удары по территории Ирана. «Терроризм для властей США стал нормой и смыслом жизни», — считает он.

Ранее стало известно, что Минобороны России подозревает, что США ведут «военно-биологическую экспансию» со времен Корейской войны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.