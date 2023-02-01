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20:06, 1 февраля 2023Среда обитания

Россияне пожаловались на рассыпающийся многоквартирный дом

Жильцы поселка в Челябинской области пожаловались на рассыпающийся многоквартирный дом

Фото: Ольга Субочева / Страница «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!» во «ВКонтакте»

Жильцы многоквартирного дома в поселке Увельском Челябинской области пожаловались на то, что постройка рассыпается. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

Проблемное здание расположено по адресу улица Зои Космодемьянской, 4. По словам жильцов, постройка непригодна для проживания — по стенам и оконным рамам пошли трещины. Кроме того, они предполагают, что крыльцо скоро отвалится, так как трещины рядом с ним, в фундаменте, достигают нескольких сантиметров.

Дом уже был признан аварийным, однако его расселение запланировано лишь на 2028 год. «Администрация не дает конкретных ответов. Он рухнет, а здесь живут и старые люди, и дети. Мы бы дождались своей очереди, но дом в очень плохом состоянии», — рассказала одна из жительниц проблемной постройки. Россиянка также подозревает, что постройка стала смещаться в сторону.

Представителю издания удалось связаться с администрацией Увельского района. Там ему рекомендовали обратиться в муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис», однако ответа от пресс-службы он не получил.

В январе стало известно, что в Новосибирской области администрация Коченевского района выдала многодетной семье аварийное жилье. Площадь выданного по договору соцнайма объекта оказалась меньше установленной нормы, а здание было признано аварийным и непригодным для проживания еще десять лет назад.

Полина Кислицына
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