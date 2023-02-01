Раскрыты подробности новой подготовки к ЕГЭ в Москве

Вице-мэр Ракова: 43 тысячи одиннадцатиклассников начали готовиться к ЕГЭ по-новому

С 1 февраля московские одиннадцатиклассники перешли на новый формат обучения с акцентом на подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по выбранным предметам. У 43 тысяч школьников в рамках пилотного проекта появились специальные практикумы по предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. Подробности подготовки к главному выпускному экзамену раскрыла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На занятиях школьники разбирают задания ЕГЭ и отрабатывают проблемные темы. При этом график занятий остался прежним, а количество уроков по предметам в неделю не изменилось.

«Мы видели запрос на большее внимание вопросам подготовки к ЕГЭ в школе и от родителей, и от самих учеников. Мы проработали его с экспертами, методистами и московскими педагогами и запускаем пилотный проект, который позволяет в последние четыре месяца учебного года уделять больше внимания подготовке к выпускным экзаменам», — объяснила Ракова.

По ее словам, участвующие в проекте школьники прошли большинство непрофильных предметов еще до 1 февраля. Теперь они могут свободно готовиться к ЕГЭ. «Мы делаем акцент на подготовку к экзаменам в рамках обычных учебных школьных часов, в стенах школы, чтобы избежать лишней дополнительной нагрузки на ребят», — добавила вице-мэр.

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Ракова отметила, что в 2023 году впервые провели для ребят пробные ЕГЭ в рамках нового формата подготовки по всем предметам. Они дали возможность выпускникам проверить свой реальный уровень подготовки. Кроме того, так называемые «пробники» помогают «отрепетировать» процедуру, чтобы реальный экзамен не заставлял слишком сильно волноваться.

По результатам пробных ЕГЭ было выстроено потоковое обучение, которое объединило детей в группы на практикумы по выбранным предметам, по уровню знаний и нацеленности на результат экзамена. Они будут проходить ежедневно и занимать не менее 40 процентов учебного времени. Чем больше число выбранных предметов у ребенка, тем больше эта доля. Большинство выпускников выбирают по 3-4 предмета.

При этом в расписании остаются такие предметы, как математика, история, обществознание, литература, физкультура и русский язык в новом формате практикума. Также все ученики продолжают изучать профильные предметы до конца учебного года — в зависимости от профиля класса или обучения в предпрофессиональных классах.

В заключение Ракова рассказала, что школьникам постарались предоставить широкий выбор новых возможностей и обучающих материалов для самоподготовки. Это и видеоразборы экзаменационных заданий, и интерактивные пособия, и советы учителей-профильников по эффективному распределению времени на экзамене, и рекомендации психологов. «Более того, весной прорабатываем возможность организовать очные встречи — лекции, тренинги, которые помогут снизить уровень напряженности», — отметила заммэра.

Проект направлен на то, чтобы помочь детям лучше подготовиться к ЕГЭ и поступить в вузы, снизить нагрузку дополнительных занятий с репетиторами, а также повысить ответственность школ и каждого учителя за результаты экзаменов.