Тренер самого толстого мальчика в мире объяснил его похудение на 114 килограммов

Бодибилдер из Индонезии помог самому толстому мальчику в мире сбросить 114 килограммов

Эйд Рай, трехкратный чемпион мира по натуральному бодибилдингу из Индонезии, объяснил, как он работал с «самым толстым мальчиком в мире» и помог ему сбросить 114 килограммов. Об этом сообщает издание The Sun.

Мужчина рассказал, что впервые узнал об Арии Пермане из новостей в 2017 году. Тогда весивший 200 килограммов 11-летний мальчик попал в больницу, где ему провели операцию по уменьшению объемов желудка. Пермана питался нездоровой едой, употребляя около семи тысяч калорий в день. Из-за ожирения он не помещался в душевой кабине, поэтому ему приходилось мыться в бассейне возле дома. Так как в магазинах не было подходящей по размеру одежды, мальчик постоянно носил саронг.

Бодибилдер решил помочь мальчику, связался с его родителями и предложил стать его личным тренером. Получив разрешение, Рай стал менять привычки Перманы. Он посоветовал родителям не разрешать мальчику есть и пить, когда тот играет в видеоигры. Кроме того, ради похудения ему запретили играть сидя или лежа, а из его рациона исключили покупную готовую еду и добавили домашние блюда.

Главное, чего хотел добиться тренер, — заставить мальчика больше двигаться. Для этого он купил ему ракетку для бадминтона, футбольный и баскетбольный мячи и пару гантелей. Пермана стал регулярно посещать спортзал, в котором работал Рай, где учился выполнять упражнения, а затем повторял их дома. Бодибилдер хвалил подростка и поощрял его достижения: подарил ему игровую приставку Sony и футболку его любимого футбольного клуба «Ливерпуль».

Всего за три года Перману удалось сбросить 114 килограммов. Рай по сей день поддерживает связь с мальчиком и его семьей и помогает ему придерживаться здорового образа жизни. Тренер надеется, что подросток станет более мотивированным и использует свой успех как отправную точку для достижения новых целей.

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