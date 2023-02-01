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09:41, 1 февраля 2023Россия

Появились подробности гибели семилетней девочки под Москвой

«МК»: до гибели под Москвой девочка решила вернуться от подруги без сопровождения взрослых

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Семилетняя девочка, которая провалилась под лед в Подмосковье и погибла, возвращалась домой одна без сопровождения взрослых. О появившихся подробностях гибели ребенка сообщает «Московский комсомолец».

По его данным, 29 января семилетняя девочка пошла в гости к подруге. Когда пришло время уходить домой, она отказалась от сопровождения и решила возвращаться домой одна, хотя раньше ее всегда провожали взрослые. Камера видеонаблюдения, установленная на одном из частных домов, сняла, как девочка подошла к реке и провалилась под лед, впоследствии ее унесло течением.

Мать девочки сообщила о ее пропаже, когда она не вернулся домой. Спустя двое суток ее тело нашли под водой. Помимо погибшей семилетней школьницы в семье воспитывался двухлетний мальчик.

Тело девочки нашли в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья 31 января. В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что она провалилась под лед реки Клязьмы. После случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

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Анастасия Шейкина
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