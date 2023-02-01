Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:55, 1 февраля 2023Культура

Памела Андерсон вспомнила «резвую ночь» в посольстве с Джулианом Ассанжем

Памела Андерсон вспомнила, как провела «резвую ночь» в посольстве с Джулианом Ассанжем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Модель и актриса Памела Андерсон вспомнила «резвую ночь» в посольстве Эквадора в Великобритании, которую она провела с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем. Об этом пишет Daily Mail.

В своих мемуарах «Любовь к Памеле» актриса подробно описывает свою дружбу с Ассанжем, который сейчас находится в тюрьме Белмарш в Лондоне, борясь с решением об экстрадиции в США. Так, во время его семилетнего пербывания в посольстве Эквадора Андерсон была постоянным гостем Ассанжа.

В книге она вспоминает об одном вечере, который они провели вместе. По словам актрисы, они пили мексиканский алкогольный напиток мескаль, после чего провели «немного резвую, веселую, пьяную ночь вместе». При этом Андерсон не поделилась какими-либо другими подробностями.

Ранее Андерсон рассказала, что ее самый чувственный опыт пришелся на танцы с 80-летним мужчиной. Актриса поделилась, что задыхалась, танцуя с ним, называя это самым «чувственным опытом, который у нее когда-либо был».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе атаковали нефтепровод
Швейцария пересмотрит отношения с Россией
Замглавы Минобрнауки заявил о забытом украинскими властями праве студентов
СБУ подтвердила обвинения экс-чиновнику Минобороны Украины
Родители отказалась покупать авиабилет на ребенка и оставили его на регистрации
Врачи отказались делать аборт изнасилованной дядей школьнице из-за убеждений
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
Российские войска уничтожили в ДНР французскую артиллерийскую установку Caesar
Памела Андерсон вспомнила «резвую ночь» в посольстве с Джулианом Ассанжем
В Госдуме призвали выплатить компенсации незаконно мобилизованным россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.