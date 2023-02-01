Пятиклассник взорвал петарду в российской школе

В Казани 12-летний школьник подорвал петарду в кабинете истории

В Казани 12-летний подросток поджег петарду в кабинете истории школы №65. Об этом сообщили «Вести Татарстан».

В Управлении образования города Казани уточнили, что петарду зажег пятиклассник, телесных повреждений из-за его действий никто не получил. При этом после случившегося плохо себя почувствовали восемь школьников.

«Потом, когда уже начался урок, все говорили, что голова кружится, тошнит, и мы перешли в другой кабинет, там еще многим стало хуже», — рассказал ребенок, который был в момент взрыва в школе.

Ранее в школе №129 Волгограда школьника ранили в скулу из пневматической винтовки во время урока по военно-прикладному искусству. Пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь.

До этого в Санкт-Петербурге ученик случайно ранил ножом одноклассника во время урока. Комментируя инцидент, директор школы Ирина Карпицкая рассказала, что нож был канцелярским. Ученик попросил его, чтобы заточить карандаш, и случайно поранился.