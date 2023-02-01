Главу налоговой службы Киева заподозрили в незаконном обогащении на миллионы

Главу налоговой службы Киева Датий заподозрили в многомиллионных теневых схемах обогащения

Главу налоговой службы Киева Оксану Датий заподозрили в многомиллионных теневых схемах обогащения. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным следствия, Датий, злоупотребляя служебным положением, за денежное вознаграждение «принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий».

В ведомстве заявили, что через доверенных лиц она также «внедряла схемы по завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП (физического лица-предпринимателя — прим. «Ленты.ру») и представлению недостоверных сведений о доходах».

Оперативники ГБР также обратили внимание на несоответствие образа жизни руководительницы киевской налоговой службы уровню ее официальных доходов. «Она имеет три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно один миллион долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, две машины стоимостью примерно 150 тысяч долларов США», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, там указали на то, что Датий носит дорогие украшения и аксессуары, исключительно брендовую одежду и пользуется прочими предметами роскоши. «Во время следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и другое», — отметили в ГБР.