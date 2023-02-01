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06:58, 1 февраля 2023Россия

В Хабаровске накажут причастных к аварии на ТЭЦ-1

Виновных в аварии на ТЭЦ-1 и отключении 145 объектов от тепла в Хабаровске накажут

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Хабаровске накажут причастных к аварии на ТЭЦ-1, в результате которой без тепла остались 145 объектов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

В результате проверки было установлено, что 19 января на участке трубопровода проводился ремонт из-за повреждения магистрали. Это и привело к превышению предельно допустимого срока ограничения подачи тепла. Теплоснабжение было восстановлено в тот же день, однако в 23 многоквартирных домах допустимый тепловой режим был достигнут лишь 24-26 января.

«Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц дел об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Это не единственная коммунальная авария, произошедшая в в Хабаровском крае в недавнее время. 16 января в Николаевском районе на электростанции остановились два турбогенератора и три тепловых котла. Из-за нарушения работы ТЭЦ около 37 тысяч человек в 27 населенных пунктах в течение более четырех часов оставались без электричества. При этом теплоснабжение нарушено не было.

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Екатерина Подвигина
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