Россиянка потеряет ноги из-за отключения ее дома от тепла за долги
Жительнице Липецка ампутируют обмороженные ноги из-за отключения ее дома от тепла за долги
Жительница Липецка потеряет ноги из-за отключения ее дома от тепла за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом сообщает издание Gorod 48 со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3.
По утверждению 56-летней россиянки, частный дом, в котором она живет, не отапливался из-за накопившихся долгов, оставленных ее мужем. Находясь в холодном помещении, женщина получила сильное обморожение и была госпитализирована в больницу.
Липчанку поместили в ожоговое отделение. Из-за сильного повреждения тканей ей ампутируют обе конечности.
Ранее сообщалось, что житель Забайкальского края вышел на 30-градусный мороз в летних кроссовках и лишился ног. Мужчина отморозил стопы, пока пытался поймать такси.