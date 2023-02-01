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20:31, 1 февраля 2023Россия

Россиянка потеряет ноги из-за отключения ее дома от тепла за долги

Жительнице Липецка ампутируют обмороженные ноги из-за отключения ее дома от тепла за долги

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Жительница Липецка потеряет ноги из-за отключения ее дома от тепла за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом сообщает издание Gorod 48 со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3.

По утверждению 56-летней россиянки, частный дом, в котором она живет, не отапливался из-за накопившихся долгов, оставленных ее мужем. Находясь в холодном помещении, женщина получила сильное обморожение и была госпитализирована в больницу.

Липчанку поместили в ожоговое отделение. Из-за сильного повреждения тканей ей ампутируют обе конечности.

Ранее сообщалось, что житель Забайкальского края вышел на 30-градусный мороз в летних кроссовках и лишился ног. Мужчина отморозил стопы, пока пытался поймать такси.

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Варвара Родикова
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