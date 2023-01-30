Россиянин вышел на улицу в 30-градусный мороз в летних кроссовках и лишился ног

Жителю Забайкалья ампутировали ноги после выхода на мороз в летних кроссовках

Житель Забайкальского края вышел на мороз в летних кроссовках и лишился обеих ног, сообщает «КП — Иркутск».

По данным издания, россиянин решил выехать в город ночью, когда столбики термометров опустились до 30 градусов ниже нуля. В дороге его машина сломалась и начала замерзать. После долгих попыток поймать такси мужчина отморозил ноги — в результате его доставили в ожоговый центр Читинской городской больницы №1.

«Нужно было ампутировать ему обе стопы, так как было сильное обморожение. Пациент был выписан уже 27 января», — рассказали в больнице.

Ранее в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края россиянка насмерть замерзла по пути на работу в 50-градусный мороз. Еще двое мужчин и одна женщина получили серьезное обморожение.