Россиянин выстрелил себе в ногу и выдал свой склад оружия и боеприпасов

В Краснодаре мужчина случайно выстрелил себе в ногу и выдал свой склад боеприпасов

В Краснодаре 46-летний местный житель случайно выстрелил себе в ногу и выдал свой склад боеприпасов. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Kub Mash.

На вызов к мужчине приехали скорая и полиция. Во время осмотра квартиры правоохранители заметили на балконе пистолеты, более 200 патронов, дымовую шашку, банки с неизвестными веществами и блокноты с инструкцией по изготовлению бомб. Все это, по словам мужчины, он нашел возле дома. Следователи начали проверку, оружие и боеприпасы изъяли.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ и МВД нашли арсенал оружия в гараже у 61-летнего жителя столицы. Во время обыска правоохранители нашли пистолет и пистолет-пулемет иностранного производства, а также множество патронов.