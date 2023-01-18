Сотрудники ФСБ и МВД нашли арсенал оружия в гараже у 61-летнего москвича

В Москве сотрудники ФСБ и МВД нашли арсенал оружия в гараже у 61-летнего жителя столицы

На северо-востоке Москвы сотрудники ФСБ и МВД задержали 61-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

По данным полиции, арсенал находился в гараже. Во время обыска правоохранители нашли пистолет и пистолет-пулемет иностранного производства, 214 патронов (часть из них была предназначена для использования в охотничьих карабинах и спортивных пистолетах, а остальные — для боевого нарезного огнестрельного оружия), а также пистолет, непригодный для стрельбы.

В отношении него возбудили дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили в ЛНР тайники с оружием и боеприпасами ВСУ и изъяли 200 мин.