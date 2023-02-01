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22:05, 1 февраля 2023Экономика

Аналитики предрекли массовый отказ мировых ЦБ от доллара

Сredit Suisse: внешний долг США спровоцировал массовый отказ мировых ЦБ от доллара

Фото: Rick Wilking / Reuters

Национальная валюта США лишается своих прежних позиций. Из-за макроэкономического дисбаланса и обострения геополитической напряженности от доллара начнут массово отказываться мировые центральные банки (ЦБ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «Будущее монетарной системы» швейцарского банка Сredit Suisse.

По мнению аналитиков, отказ спровоцировали внешняя политика Соединенных Штатов и увеличение госдолга страны. Сумма внутриправительственного госдолга составила 6,9 триллиона долларов, а внешнего — 24,5 триллиона долларов, уточняется в исследовании.

Помимо этого, специалисты обращают внимание на утрату доверия к американской экономике во многих странах из-за разгона инфляции. Они выявили падение доли доллара в государственных резервах стран — в 2022 году она составила 58,8 процента.

Отмечается, что многих граждан не устраивает использование властями США доллара в качестве оружия в экономическом и политическом противостоянии. Как говорится в докладе, многие страны уже используют национальные валюты в расчетах по торговым операциям.

Ранее аналитик Павел Самиев заявил, что нестабильность курса рубля объясняется высоким уровнем неопределенности в экспортных поступлениях. Поскольку в видимой перспективе разрешение этой проблемы маловероятно, резкие колебания национальной валюты сохранятся еще какое-то время, отметил он.

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Юлия Мискевич
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