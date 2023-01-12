Экономист высказался о будущем курса рубля

Аналитик Самиев усомнился в дальнейшем ослаблении рубля

Нестабильность курса рубля объясняется высоким уровнем неопределенности в экспортных поступлениях. Поскольку в видимой перспективе разрешение этой проблемы маловероятно, резкие колебания национальной валюты сохранятся еще какое-то время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Ситуация сильной неопределенности в экспортных поступлениях обусловлена многими факторами: это и влияние ценовых потолков, поставки нефти, газа, приход валютной выручки. Если с импортом динамика более или менее гладкая, то в экспорте скачки довольно резкие. Делать какие-то прогнозы в этом отношении непросто, потому колебания рубля вероятны и дальше», — считает Самиев.

11 января Банк России заявил, что возобновит проведение операций купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Именно это, по словам Самиева, стало фактором снижения курса доллара, наблюдаемого сегодня.

«Вряд ли можно ожидать дальнейшего ослабления курса, эта история отыграна. Да и масштабы интервенций не такие большие. Потому логично предположить, что средний курс составит как раз около 68 рублей за доллар, плюс-минус рубль. Но волатильность тем не менее все равно сохранится из-за высокой непредсказуемости», — заключил аналитик.

В ходе торгов на Мосбирже 12 января рубль укрепился к доллару и евро. Как свидетельствуют данные площадки, американская валюта опустилась ниже 68 рублей, европейская — ниже 73 рублей.