Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:05, 12 января 2023Экономика

Экономист высказался о будущем курса рубля

Аналитик Самиев усомнился в дальнейшем ослаблении рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Нестабильность курса рубля объясняется высоким уровнем неопределенности в экспортных поступлениях. Поскольку в видимой перспективе разрешение этой проблемы маловероятно, резкие колебания национальной валюты сохранятся еще какое-то время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Ситуация сильной неопределенности в экспортных поступлениях обусловлена многими факторами: это и влияние ценовых потолков, поставки нефти, газа, приход валютной выручки. Если с импортом динамика более или менее гладкая, то в экспорте скачки довольно резкие. Делать какие-то прогнозы в этом отношении непросто, потому колебания рубля вероятны и дальше», — считает Самиев.

11 января Банк России заявил, что возобновит проведение операций купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Именно это, по словам Самиева, стало фактором снижения курса доллара, наблюдаемого сегодня.

Курс доллара от TradingView

«Вряд ли можно ожидать дальнейшего ослабления курса, эта история отыграна. Да и масштабы интервенций не такие большие. Потому логично предположить, что средний курс составит как раз около 68 рублей за доллар, плюс-минус рубль. Но волатильность тем не менее все равно сохранится из-за высокой непредсказуемости», — заключил аналитик.

В ходе торгов на Мосбирже 12 января рубль укрепился к доллару и евро. Как свидетельствуют данные площадки, американская валюта опустилась ниже 68 рублей, европейская — ниже 73 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
Внучка переодела 80-летнюю бабушку в свою одежду и удивила пользователей сети
В Совфеде допустили готовность Польши захватить часть Украины весной
Воры оставили путешествующую по Марокко россиянку в одной футболке и лосинах
Онищенко отреагировал на выявление штамма «кракен» фразой «он давно уже есть»
Сотрудники ФСБ задержали собиравшегося вступить в ВСУ россиянина
Стало известно о состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова
В Кремле пообещали сообщить о вероятной встрече Путина и Собянина
Пашинян назвал последствия блокады Лачинского коридора для Карабаха
Экономист высказался о будущем курса рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.