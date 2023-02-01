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15:19, 1 февраля 2023Россия

В России предрекли ответ на удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Депутат Новиков заявил, что армия России ответит на удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области не был случайным. Одна из основных целей его нанесения — попытка вызвать чувство неуверенности у российских граждан, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что армия России ответит на эту атаку.

«Такие удары со стороны ВСУ никогда не являются случайными, они производятся по инициативе киевского режима. Одна из их задач — вызвать чувство неуверенности у российских граждан, проживающих на этих территориях. Киев преследует надежду, что подобные настроения будут широко распространяться в обществе и произойдет разбалансировка», — считает Новиков.

Второй задачей депутат считает поддержание духа в рядах ВСУ, демонстрация крепости власти Зеленского. Немаловажным фактором является и демонстрация боеспособности Западу, предположил Новиков. «Это необходимо для решения вопросов поставки вооружений», — уточнил политик.

Он также добавил, что на удар ВСУ последует реакция вооруженных сил России.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram-канале. По данным авторов канала, удар по российскому нефтепроводу был нанесен «Точкой-У».

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Варвара Кошечкина
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