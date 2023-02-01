Путин дал поручения после обстрелов Белгородской области

Путин дал поручения по поддержке и восстановлению Белгородской области после обстрелов

Президент России Владимир Путин дал поручения по поддержке и восстановлению Белгородской области после обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в среду, 1 февраля, сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Соответствующие указания глава государства дал после встречи с губернатором региона Вячеславом Гладковым, которая прошла 24 января. Путин отметил, что глава области подробно доложил о ситуации в регионе и об оказываемой людям помощи.

«По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений», — пояснил президент.

За время специальной военной операции на Украине (СВО) Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелу со стороны Украины. Так 19 января ВСУ атаковали регион четыре раза за сутки. Утром был нанесен удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа, где был разрушен дом в хуторе Балки. Позже стало известно об атаке на село Долгое в Валуйском городском округе.

30 января Гладков сообщал, что украинские войска обстреляли Белгородскую область два раза за день. В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд упал на территорию промышленного предприятия. В поселке Первомайский было повреждено остекление частного домовладения.