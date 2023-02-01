В Италии задержали 52-летнюю украинку во время секса с молодым египтянином

В Милане задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина во время секса в метро

В Милане итальянские карабинеры задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, занимающихся сексом в метро, передает телеканал Tgcom24.

О происходящем правоохранителям сообщили сотрудники метрополитена, когда обнаружили, что лифт, соединяющий площадь Лорето с платформой станции, заблокирован. Прибыв на вызов, карабинеры вместе с дежурным по станции открыли двери лифта и увидели необычную пару. Любовников задержали за непристойные действия в общественном месте. Уточняется, что это не первое их правонарушение.

Ранее в Нью-Йорке полицейские прибыли по вызову и обнаружили на парковке обнаженных коллег, занимавшихся сексом. Вызов поступил от мужчины, услышавшего женские крики.