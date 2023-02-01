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06:45, 1 февраля 2023Мир

США предложили Украине два ударных дрона Reaper за один доллар

WSJ: США предложили Украине два ударных дрона Reaper за 1$ с доставкой за 10 миллионов

Фото: Josh Smith / Reuters

Американская компания General Atomics предложила Украине купить два ударно-разведывательных беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что производитель готов предоставить беспилотники по символической цене в один доллар. Однако сделка предусматривает выплату Киевом 10 миллионов долларов за подготовку и транспортировку дронов. Еще восемь миллионов надо будет выплачивать каждый год за их техническое обслуживание.

Марина Совина
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