Румыния прислала Молдавии дрова

Румыния доставила в Молдавию первую партию дров в связи с нехваткой газа для отопления

Первая партия дров из Румынии доставлена в Молдавию: такую помощь оказали в связи с нехваткой и дороговизной газа для отопления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство окружающей среды Молдавии.

«2,1 тысячи кубометров были приобретены Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев», — отметили в ведомстве. Партию бесплатно распределят среди жителей пенсионного возраста.

Правительство Молдавии распорядилось обеспечить население дровами из-за увеличения цен на газ в семь раз. Население страны протестует из-за роста цен и экономического кризиса, некоторые демонстранты требуют отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы.

Санду обсуждала со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества между странами еще в ноябре 2022-го.