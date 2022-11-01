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20:07, 1 ноября 2022Бывший СССР

Молдавия поблагодарила Румынию за помощь в снабжении граждан дровами

Президент Молдавии поблагодарила Румынию за помощь в снабжении граждан мазутом и дровами

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Во время рабочего визита в Бухарест президент Молдавии Майя Санду обсудила со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Румынии.

Отмечается, что главы государств обсудили, в частности, сотрудничество в области энергетики на фоне кризиса, который переживает Молдавия.

Санду поблагодарила Йоханниса за меры, которые Румыния приняла для облегчения снабжения молдавских граждан электроэнергией, природным газом, мазутом и дровами. Румынский лидер в свою очередь выразил поддержку усилиям Кишинева по реформированию энергосистемы Молдавии.

Ранее Санду, выступая перед парламентом Румынии, заявила, что ее страна рискует остаться без газа и электричества этой зимой из-за серьезного энергетического кризиса. По ее словам, «Газпром» вдвое сократил объем подачи газа, а поставки электричества из Приднестровья и с Украины вовсе были прекращены.

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Алевтина Запольская
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